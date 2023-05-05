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Haberler Spor Bandırmaspor’dan TFF’ye yeni talep

Bandırmaspor’dan TFF’ye yeni talep

5.5.2023

Gazete

Bandırmaspor’dan TFF’ye yeni talep
ALTINORDU-BEYÇİMENTO Bandırmaspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle tamamlanan maçı yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, Bandırmaspor Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu karar Bandırmaspor Kulübü'nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Play-Off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır. Bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanının rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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