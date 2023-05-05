Başakşehir son anda

MEDİPOL Başakşehir, uzun süre 10 kişi oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü sahasında 90+5. dakikada Joao Figueiredo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. 31. dakikada Aleksic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han kontrol etti. 43'te Başakşehir savunmasının arkasında atılan uzun topta Touba meşin yuvarlağı kafasıyla kontrol etmek isterken arkaya açılan topa hareketlenen Milson, Touba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, sarı kart gösterdi.

VAR uyarısı sonrası Küçük, Touba'yı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 83'te Figueiredo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci son anda kurtardı. 87'de Taylan, ortasında ı Diack'ın dokunuşunda top az farkla dışarı gitti. 90+5'te Deniz Türüç, son çizgiye inmeden meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içerisine gönderdi. Figueiredo'nun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Maçı ev sahibi 1-0 kazandı.