Ege’ye büyük destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" dahilinde Ege'deki spor kulüplerine maddi yardımda bulunulurken, aynı zamanda tesisleşme de hızlandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir AK Parti 1. Bölge Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kenti sporun başkenti yapacaklarının sözünü vermişti. İzmir'de birçok tesisleşme projeleri olduğunu açıklayan Kasapoğlu, diğer Ege şehirlerinde de benzer projeleri olduğunu vurgulamıştı.

TÜM KENTLER İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bu projeler kapsamında Balıkesir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki kulüplere önemli katkılar yapıldı. Önceki gün eşzamanlı olarak 81 ile canlı yayınla seslenen Kasapoğlu, bu şehirler hakkındaki planlarını aktarırken, gelecek ile ilgili olumlu mesajlar verdi. Balıkesir'de 236 spor kulübüne toplam 5 milyon 280 bin Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapıldı. Aydın'da faaliyet gösteren 250 amatör spor kulübüne 6 milyon TL değerinde nakdi ve ayni yardım yapıldı. Denizli'de 228 spor kulübüne 4 milyon 897 bin 500 lira nakit yardımı yapıldı.

TESİSLEŞME İÇİN DEV ADIMLAR

Manisa'da 261 spor kulübüne 5 milyon 505 bin TL ayni ve nakdi destek sağladı. Muğla'nın 13 ilçesinde 220 amatör spor kulübünde, 96 bin lisanslı sporcu ve Muğlalı vatandaşlar için tesis ve tesislerin modernleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerine beş buçuk milyon lira nakdi yardım yaptı. Bunun yanı sıra bu kentlerin hepsinde tüm branşlar için tesis yapımına başlanacağı belirtildi.