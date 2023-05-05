Enes Ünal La Liga’da parlıyor

İspanya La Liga'nın 33'üncü haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Getafe, Enes Ünal'ın 3'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazanarak ligin bitimine 5 hafta kala düşme hattından kurtulmak adına önemli bir 3 puan elde etti. Enes Ünal, bu maçla Nihat Kahveci'yi geride bırakarak La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu. Getafe formasıyla 98, Valladolid formasıyla 68, Villarreal formasıyla 23 ve Levante formasıyla 7 maçta forma giyen Enes, bu alanda rekor kırdı.

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