Kozları tecrübe

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları Ege ekipleri için hayati önem taşırken, bitime üç hafta kala oynanacak 3 derbi karşılaşması takımların kaderini çizecek. Altı Ege ekibinin kıyasıya rekabetine sahne olacak zorlu mücadelelerde takımlar ise tecrübeli isimlerine güveniyor.

Bu kritik karşılaşmalarda tüm ekiplerin kozları tecrübeli isimleri olurken, Altay golcüsü Paixao'yla, Denizlispor Gökhan Süzen'le, Altınordu Ali Özgün'le, Bodrumspor Kenan Özer'le, Göztepe Yasin Öztekin'le, Manisa FK ise Fernandes'le rakibinin kilidini açmaya çalışacak.

ALİ-KENAN KAPIŞMASI

Alt basamaklardan kurtulmak isteyen Altay'ın sahasında küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u konuk edeceği maçta en önemli kozu olacak olan 38 yaşındaki Paixao, geride kalan süreçte rakip ağları 18 kez sarstı. Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen yeşil-siyahlılarda ise 32 maçın tümünde ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 7 asistlik performans gösteren 35 yaşındaki Gökhan Süzen öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

Ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan bir başka İzmir ekibi Altınordu'nun deplasmanda Bodrumspor karşısında çıkacağı puan avında en güvendiği isimlerden biri ise 33 yaşındaki Ali Özgün olacak.

Devre arasında Menemen FK'dan kadroya katılan ve görev yaptığı 12 mücadelede 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen gurbetçi forvet, kırmızı- lacivertlilerin kazandığı 14 puana direkt etki etti.

PLAY-OFF HESAPLARI

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı Muğla temsilcisinde ise 35 yaşındaki Kenan Özer 13 gol ve 4 asistle teknik direktör İsmet Taşdemir'in elini güçlendiriyor. Oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Play- Off hattındaki Göztepe ise gurbette Manisa FK karşısında ter dökeceği maçta sakatlıktan çıkan Yasin Öztekin'e güveniyor. Manisa FK'da ise teknik direktör Yalçın Koşukavak, 35 yaşındaki Fernandes'le rakibinin dengesini bozmanın hesaplarını yapacak. Devre arasında siyah-beyazlı ekibe katılan yıldız isim, takımına 3 gollük katkı verdi.

BERKE ÖZBAY