Manisa Futbol’dan taraftara bilet jesti

SPOR Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim kurulu üyeleri, maçın tüm biletlerini taraftarlara hediye etmek üzere satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evimizde karşılaşacağımız Göztepe maçının biletleri taraftarlarımıza hediye edilmek üzere değerli yönetim kurulu üyelerimiz tarafından satın alınmıştır. Takımımızı tribünde desteklemek isteyen Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlarımızın, Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelere başvurması gerekmektedir. Bilet yüklemesi 6 Mayıs Cumartesi (Yarın) gününe kadar 09.00- 18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Birlikte çok daha güçlüyüz, çünkü biz Manisayız" denildi.

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