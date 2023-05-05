‘Şanssızlığımızı üstümüzden attık’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Eşin Grup Nazilli Belediyespor'un başarılı teknik direktörü Mesut Toros, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gol yollarındaki şansızlıklarını Arnavautköy ve Şanlıurfaspor maçlarında üzerlerinden attıklarını belirten Toros, "Takımımız çok iyi maçlar çıkarıyor ve güçlü bir performans sergiliyordu. Ancak maalesef pozisyonlarımızı gole çeviremiyorduk. Arnavutköy maçında da Şanlıurfaspor maçında da diğer maçlarda ki gibi çalıştık aslında, yine pozisyonlara girdik ve nihayetinde kazanmasını da bildik. Taraftarımızdan da Şanlıurfa maçındaki gibi aynı sinerjiyi oluşturmalarını rica ediyorum. Sergileyeceğimiz futbol ve performansla birlikte bu ligde kalacağız. Henüz biten bir durum yok, bu yüzden tedbirli olmak zorundayız" dedi.

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