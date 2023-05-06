Bakan’dan İzmir’e destek

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı olduğu İzmir'de dün köklü futbol kulüplerini ziyaret etti. Kasapoğlu, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı ziyaretlerde önce 3. Lig ekibi Karşıyaka, ardından BAL'a çıkan İzmirspor ve son olarak da 1. Lig temsilcisi Göztepe'ye ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Karşıyaka Spor Kulübü tenisiyle, yelkeniyle geniş bir perspektif sunan bir kulüp. Basket ve futbolu zaten takip ediyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu ve Nihat Özdemir'e projeksiyonla Mavişehir'de inşa edilmesi planlanan yeni tesis projeleriyle ilgili sunum da yapan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise "Hem stat konusunda hem şu an hayalimiz olan 100 dönümlük tesis arazisi konusunda muazzam destekleri oldu. Bu desteğin devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.

GÖZ-GÖZ'E ÇİFTE MÜJDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'e yükselen İzmirspor'u da ziyaret etti. Turunu Göztepe ile sonlandıran Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ziyaretinde stadyumun yaşam merkezi haline gelmesi ve kulübe İnciraltı'nda amatör branşlar tesisi yapılması için çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Kasapoğlu, "Göztepe sadece futbol değil pek çok branşta sporcu yetiştiren bir kulüp. Köklü kulüplerimizden biri" dedi.

İZMİR'İN SPOR MARKASINI BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İzmir'in spor markasını birlikte yükselteceğiz. Kulüpler en büyük paydaşlarımızdan biri. Sporu erişilebilir kılmak, spor kültürünü güçlü kılmak bizim görevimiz. İzmir'deki spor altyapısına yönelik hamlelerimize yeni hamleler ekliyoruz. Bunlar kulüplerle, federasyonlarla, yerel yönetimlerle işbirlikleriyle inşallah güçlü şekilde devam edecek" mesajı verdi.

DOĞANCAN BİNGÖL