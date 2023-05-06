İzmir’de Maraton heyecanı... İşte trafiğe kapanacak yollar!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelen bu sene dördüncü kez organize edeceği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) yarın gerçekleşecek. 42 kilometrelik maraton ve 10 kilometrelik koşu için şu ana kadar 5 bin atlet kayıt yaptırdı. 2021'de 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu yıl yine yeni bir rekor için İzmir'de olacak. Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maraton İzmir'in startı, Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Maraton İzmir etkinliği kapsamında yarın 03.00-13.00 saatleri arasında İzmir'de bir çok yol trafiğe kapatılacak. Belirtilen saatler arasında Şair Eşref Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Gazi Bulvarı (sağ tarafı), Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (deniz tarafı), Haydar Aliyev Bulvarı (deniz tarafı), Talatpaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Altınyol-Anadolu Caddesi (deniz tarafı), Karşıyaka Yalı Bulvarı (deniz tarafı), Cemal Gürsel Caddesi (deniz tarafı), Hasan Ali Yücel Bulvarı(deniz tarafı), güzergahı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergah üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecektir. Ayrıca Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Haydar Aliyev Bulvarı güzergahında trafik kara tarafından tek yön gidiş-geliş olarak verilecek, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı istikametine tek yönlü olarak verilecektir.