İzmirspor bayramı

TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden İzmirspor, Süper Amatör Lig'den 1 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) dönmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon statü gereği küme düşme üzüntüsü yaşayan İzmirspor, Süper Amatör Lig Play Off A Grubu'nu ikinci sırada tamamladıktan sonra Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'taki İzmir takımları arasında üçüncü sırayı alan Bornova Yeşilovaspor'la Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı baraj maçını 1-0 kazanarak tekrar BAL'a çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda Tire Futbol Kulübü, Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor, Bayındırspor ve Asarlık Gençlikspor ile birlikte İzmir'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek altıncı takım oldu. İzmirspor Başkanı Topaloğlu, lacivert-beyazlı kulübün yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesiyle büyük gurur yaşadı.

TOPALOĞLU ÇOK GURURLU

İzmirspor camiasına mesaj yayınlayan Nedim Topaloğlu, "Bugün hepimizin gurur günü! Sizlere söz veriyoruz ki bu şampiyonluk sadece bir başlangıçtır. Gelecekte daha büyük hedeflere yürümek için hep birlikte çalışacağız. Bizler camiamızın tüm fertleri olarak gelecekte de aynı birlik ve beraberlik içinde başarıdan başarıya koşacağız" dedi.