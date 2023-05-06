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Haberler Spor Manisa FK’da biletler bedava

Manisa FK’da biletler bedava

Siyah-beyazlı yönetim, kritik Göztepe derbisi öncesi taraftarlarına jest yaptı

6.5.2023

Gazete

Manisa FK’da biletler bedava

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 maç kala 52 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 8. sırada konumlanan Manisa Futbol Kulübü, yarınki Göztepe maçı öncesi taraftarlarına jest yaptı. Ligde son kozlarını oynayan ve yarın Ege derbisinde kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Manisa ekibinin yönetimi, Göztepe maçı biletlerini taraftara ücretsiz dağıtacak. Tribün desteğini yanında görmek isteyen Manisa temsilcisinde Göztepe maçının tüm biletlerini bir yönetim kurulu üyesinin taraftara dağıtılmak üzere satın aldığı açıklandı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTILAR
Taraftarlar biletleri Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelerden ücretsiz olarak Manisa FK logolu Passolig kartlarına yükletebilecek. Manisa FK yönetiminden yapılan açıklamaya göre bilet yüklemesinin yarın 14.00'e kadar gerçekleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca siyahbeyazlılar Manisalılara çağrıda bulunarak tüm kenti Mümin Özkasap Stadı'na davet etti.

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