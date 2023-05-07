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Haberler Spor Balıkesirspor’da yaprak dökümü

Balıkesirspor’da yaprak dökümü

Balıkesirspor’da 8 oyuncu takıma veda için hazırlanıyor

7.5.2023

Gazete

Balıkesirspor’da yaprak dökümü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek 8 oyuncu ayrılık hazırlığına başladı. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ancak peş peşe yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle 2. Lig'e veda eden Bal-Kes'te yaprak dökümü başladı. 1. Lig ve 2. Lig'den kulüplerle görüşen oyuncularda transfer telaşı başladı. Son 2 maçını prestij için oynayacak kırmızı-beyazlılarda Hüseyin Karabey, Oğuz Han Aynaoğlu, Berat Aydoğdu, Sedat Dursun, Birol Parlak, Doğa İşeri, Sedat Kurnaz ve Ümit Doğru, kendilerine kulüp aramaya başladı. Şirketleşme çalışmalarına başlayan Balıkesir temsilcisi oyunculara veda edip yeniden yapılanmanın peşinde. Kongre hazırlıklarını hızlandıran Balıkesir ekibi, takımda kalmak isteyen oyuncular ile görüşüp gitmek isteyenlerle yollarını ayıracak.
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