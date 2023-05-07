Efeler 09 FK Play-Off aşkına

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3'te 3 yaparak namağlup serisi 8 haftaya yükselen Efeler 09 FK, bugün küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK deplasmanına Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek için çıkacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta son 3 haftaya 54 puanla üçüncü sırada giren Efeler, rakibini yenerse Play-Off'u garantileyecek. Grupta Play-Off peşindeki Sapanca Gençlikspor aynı saatte Bergama 14 Eylül Stadı'nda Bergama Belediyespor'u yenemezse Efeler'in Play-Off için puan almasına bile gerek kalmayacak.

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