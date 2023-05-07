En heyecanlı Pazar

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta Ege derbilerine sahne olacak, bu maçlardan çıkacak sonuçlar Play-Off ve kümede kalma yarışına direkt etki edecek. İlk 7 mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa FK ve Göztepe bugün Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ev sahibi Manisa FK, 52 puanla 8. sırada yer alırken Play-Off şansını sürdürmek için derbiyi kazanmak zorunda.

11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 57 puandaki konuk Göztepe ise bu maçtan alacağı üç puanla ilk 7 içindeki yerini garantileyecek. Manisa FK'da Burak, Göztepe'de golcü Marko Kvasina cezaları nedeniyle bugün oynamayacak.

EN KRİTİK 90 DAKİKA

Alt sıralarda ve Play-Off hattında yarış iyice kızışırken, bugün tüm gözler Bodrum ve Altınordu arasında oynanacak mücadelede olacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada yer alan konuk Altınordu galip gelerek ateş hattından iyice uzaklaşmak istiyor. 55 puanla 7. sırada yer alan Muğla temsilcisi ise kazanarak 3 puan gerisinde yer alan Manisa FK'ya ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Bodrum'da cezalı Erdem ve sakat olan Üzeyir forma giyemeyecek. İzmir ekibinde sakat Selim görev yapamayacak.

ALTAY GARANTİ PEŞİNDE

Bitime 3 hafta kala 2 maçı kalan ve kümede kalma tehlikesi yaşayan 34 puanla 13. sıradaki Altay, evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada Oğuzhan Aksu görev yapacak. İzmir temsilcisi bugün galip gelir; Gençlerbirliği ise Erzurum'a yenilirse siyah-beyazlılar kümede kalmayı garantileyecek. Son iki maçında ligden çekilen takımlarla karşılaşacağı için Horoz bugün 1. Lig'e resmen veda edecek. Tüm maçlar saat 16.00'da başlayacak.