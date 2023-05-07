Enduro fırtınası

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Bergama ilçesinde başladı. Kozak Enduro ve ATV Parkuru'ndaki yarışların Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından verildi. Sporcular ilk gün Kozak Yaylası'nda oluşturulan Ekstrem Test Parkuru'nda sıralama turlarında mücadele etti. Bugün saat 11.00'de başlayacak yarış, saat 16.30'daki kupa töreniyle son bulacak. Kozak Enduro Parkuru'ndaki yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, kadınlar ve veteranlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında yapılacak. Yarışlara gitmek isteyen sporseverler için Cumhuriyet Meydanı'ndan bugün saat 11.00 ve 13.00'de servisler kaldırılacak.

DİĞER