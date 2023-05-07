İzmir’de maraton günü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncü kez organize ettiği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) bugün toplam 5 bini aşkın katılımcıyla koşulacak. Startı saat 07.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek 42 kilometrelik maratona 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katılacak. Türkiye'nin en hızlı maratonu olan ve World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesine giren organizasyonda daha önce 2021 yılında 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu sene yine yeni bir rekor için İzmir'e gelecek.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIKLAR

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda, "Sürdürülebilir bir dünya" için koşulacak Maratonİzmir'de koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek.

İKİ FARKLI YARIŞ KOŞULACAK

42 kilometrelik Uluslar arası İzmir Maratonu'nda atletler bugün hayli terleyecek. Atletler maratonda Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu da Maratonİzmir 10K yarışı içerisinde düzenlenecek. Kayıt yaptıran vatandaşların da katılabileceği bu yarışın startı aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. Yarışta katılımcılar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde koşuyu tamamlayacak.