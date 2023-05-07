Kuşadası mı Turgutlu mu?

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor, bugün sahasında grupta iddiası kalmayan Turgutluspor'u konuk edecek. Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadyumu'daki kritik mücadele saat 15.00'te başlayacak. Önemli müsabakayı hakem Melih Aldemir yönetecek. Aldemir'in yardımcılıklarını Mete Topçu ve Mustafa Cem Büyük yapacak. Aydın temsilcisi, 46 puanla altıncı sırada yer alırken, bu maçı kazanırsa en yakın rakibi Eynesil Belediye'nin maçına bakmaksızın Play-Off'u garantilemiş olacak. Olası bir puan kaybında ise aynı saatte Alanya Kestelspor ile karşılaşacak Eynesil'in puan kaybetmesini bekleyecek.

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