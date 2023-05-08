İzmir’de Maraton coşkusu

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Maratonİzmir 2023 dün büyük heyecana sahne oldu. Sporcuların kıyasıya bir mücadele sergilediği organizasyona sıcak havaya rağmen 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 4 bin sporcu ve sporsever katılım gösterdi.

Bu sene dördüncüsü koşulan maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışın startını gerçekleştiren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Şebnem Bursalı başlangıcın ardından bir süre koşarak sporculara eşlik etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI

Maratonİzmir'de 42 km'lik parkurda ter döken elit sporculara ek olarak tüm sporseverlerin katıldığı 10 km'lik koşu da oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda kimi çocuğuyla, kimi evcil hayvanıyla kıyasıya bir mücadele verdi. Bazı sporcular bitiş çizgisine ulaştıktan sonra kendisini yere bırakırken bazı sporcular ise fenalaştı.

KADINLARDA AMARE ERKEKLERDE NGENO

MARATON İzmir'de kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare 2.32.43 ile ilk sırada yer alırken, Amare'yi 2.32.49'luk derecesiyle Etiyopyalı Kebebush Yisma ve 2.35.08 ile Kenyalı Emmah Cheruto Ndiwa takip etti. Erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir Ngeno 2.10.25'lik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, 2.12.38 ile aynı ülkeden Hammington Kimaiyo 2., Kenneteh Kiprop Omulo ise üçüncü sırayı aldı.

TÜRK ATLETLER DE PODYUMA ÇIKTI

TÜRK atletler arasında en iyi dereceyi Polat Arıkan 2.17.37 ile elde etti. Koşuyu 7. sırada tamamlayan Polat Arıkan'ı Yusuf Önal, Serkan Kaya ve Mustafa Es takip etti. Kadınlarda Svetlana Kaya 3.05.15 ile en iyi dereceyi yakalayıp 10. olurken, bu sporcuyu Selma Altundiş, Elif Gül Erdemir ve Svetlana Zakhvataeva izledi. 10 km'lik 19 Mayıs Yol Koşusu'nda kadınlarda ilk 3 sıra Dilan Atak, Fatma Arık ve İpek Öztosun'dan oluşurken, erkeklerde ise Bahattin Üney, Emin Berke Murathan ve Mestan Turhan ilk 3 sırayı elde etti.

BERKE ÖZBAY