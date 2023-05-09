Amatörde çirkin saldırı

AYDIN 2. Amatör Küme 3. Grup'ta altıncı haftasında İncirliova temsilcisi Ç.O. Acarlarspor ile Koçarlı ekibi Şenköyspor arasında oynanana mücadeleye taşlı saldırı nedeniyle gölge düştü. Acarlar Stadı'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle Koçarlı Şenköyspor, Ç.O. Acarlarspor'u 3-1 mağlup edip, puanını 7'ye çıkardı. Acarlarspor ise 9 puanda kaldı. Maçın ardından takım otobüsüne geçmek isteyen Şenköyspor'lu futbolcular aniden saldırıya uğradı. Bir grup taraftarın attığı taşlı saldırısı nedeniyle kulüp otobüsünün camları kırıldı. Koçarlı Belediyesi'ne ait olan otobüste ciddi maddi hasar oluştu. Kırılan cam parçaları ile taşın isabet ettiği Koçarlı Şenköysporlu iki futbolcu ise yaralandı.

DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

TAŞLARA maruz kalan iki oyuncunun yüzünde ciddi yaralar oluşurken güvenlik güçleri olayları kısa sürede büyümeden önledi. Saldırıyı kınayan Koçarlı Şenköyspor mahallesinde davul-zurna eşliğinde karşılandı. Koçarlı temsilcisi galibiyeti taraftarlarıyla coşkuyla kutladı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Acarlarspor-Şenköyspor maçı sonrası yaşanan taşlı saldırı sonrası konuk Koçarlı ekibi büyük bir şok yaşadı. Bir anda çevreden atılan taşlara maruz kalan futbolcular kulüp otobüsüne sığınarak kendini kurtardı.

İHSAN KARATAŞ