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Bodrum hedefe kilitlendi

Son olarak Altınordu’yu mağlup eden Bodrumspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig’de bu hafta Samsunspor’u da yenerse Play-Off’u garantileyecek

9.5.2023

Gazete

Bodrum hedefe kilitlendi

Spor Toto 1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'yu Kenan Özer'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off yolunda çok önemli avantaj yakaladı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde Süper Lig yoluna giren yeşil-beyazlılar, 58 puana yükselip 6'ncı sırada yer aldı. Sıralamada 8. durumda yer alan Bandırmaspor'a 4 puanlık fark atan Bodrumspor, bu hafta deplasmanda Samsunspor'u yendiği takdirde rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off biletini resmen cebine koyacak. Geçen sezon 2. Lig'de Bodrumspor'u Play-Off şampiyonu yapan, bu sezon da istikrarlı bir şekilde takımı yöneten teknik direktör İsmet Taşdemir, ligin son haftalarının çok çekişmeli geçtiğini belirtti.

İSMET TAŞDEMİR İDDİALI
Deneyimli teknik adam, "Sezon başından beri olağanüstü bir şekilde mücadele eden oyuncu grubum var. Bu son dönemlerde zorlanıyoruz, bu bir gerçek. İnşallah hakkımız olan Play-Off'a gidip burada da Süper Lig mücadelesinde yer almayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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