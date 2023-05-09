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Haberler Spor Efeler 09’da işlem tamam

Efeler 09’da işlem tamam

3. Lig 3. Grup’ta ilk kez mücadele eden Aydın ekibi Play-Off’a kalarak büyük bir başarı elde etti

9.5.2023

Gazete

Efeler 09’da işlem tamam

Profesyonel liglerde tarihinin ilk sezonunu geçiren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantiledi. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 6-1 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala Play-Off biletini resmen cebine koymuş oldu. Grupta 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Efeler 09, normal sezonun son 2 haftasını geçip ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için Play-Off etabına bilenecek. Efeler, bu hafta evinde ligin son sıralarındaki iddiasız Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak.

9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Aydın temsilcisi, ligde 9 maçtır kaybetmiyor. En son Bursa deplasmanında 1-0 kaybeden Efeler, daha sonra çıktığı karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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