Efeler 09’da işlem tamam

Profesyonel liglerde tarihinin ilk sezonunu geçiren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantiledi. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 6-1 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala Play-Off biletini resmen cebine koymuş oldu. Grupta 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Efeler 09, normal sezonun son 2 haftasını geçip ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için Play-Off etabına bilenecek. Efeler, bu hafta evinde ligin son sıralarındaki iddiasız Fatsa Belediyespor'u ağırlayacak.

9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Aydın temsilcisi, ligde 9 maçtır kaybetmiyor. En son Bursa deplasmanında 1-0 kaybeden Efeler, daha sonra çıktığı karşılaşmalarda biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.