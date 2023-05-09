Yeni Asır’a TÜRFAD onuru

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi'nin 6'ncısını yaptığı "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreni Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanı Büyük salonda yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan TÜRFAD Akhisar Şubesi Başkanı Nurullah Zağlı, "Şehrimizde spor alanında, insanlar ve topluma katkı anlamında büyük işlere imzasını atan, Akhisar'ımıza değer katan büyük imzalarla buluşuyoruz" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da rahmetli Hüseyin Eryüksel'i andığı konuşmasında birlik ve beraberliğin devam etmesini diledi. Gecede Basın Ödülü kategorisinde Yeni Asır muhabiri Kenan Molla da ödül sahibi oldu.

KENAN MOLLA