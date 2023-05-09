  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yeni Asır’a TÜRFAD onuru

Yeni Asır’a TÜRFAD onuru

Ödülünü alan Kenan Molla, TÜRFAD Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

9.5.2023

Gazete

Yeni Asır’a TÜRFAD onuru

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi'nin 6'ncısını yaptığı "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreni Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanı Büyük salonda yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan TÜRFAD Akhisar Şubesi Başkanı Nurullah Zağlı, "Şehrimizde spor alanında, insanlar ve topluma katkı anlamında büyük işlere imzasını atan, Akhisar'ımıza değer katan büyük imzalarla buluşuyoruz" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da rahmetli Hüseyin Eryüksel'i andığı konuşmasında birlik ve beraberliğin devam etmesini diledi. Gecede Basın Ödülü kategorisinde Yeni Asır muhabiri Kenan Molla da ödül sahibi oldu.

KENAN MOLLA

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA