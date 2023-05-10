İmece ile Milli Takım’a

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan ve tekvandoya gönül veren Ali Kerem Berktaş imkansızı gerçeğe dönüştürerek Milli Takım'a kadar yükseldi. Okullar arası ve yurt içi yarışmalarda 41 kg kategorisinde dereceler elde eden Berktaş, maddi yetersizlikle de mücadele etmeye başladı. Babası Mevlüt Berktaş'ın imkanlarıyla ekipman, antrenman ve ulaşım masraflarını karşılayan sporcu, yetersiz destek nedeniyle yarışmalara katılmakta güçlük çekmeye başladı.

AVRUPA 9.'SU OLDU

Mahallesindeki manav, kasap, bakkal ve muhtarın desteklediği Berktaş, aldığı derecelerle milli takıma seçilerek destekleri boşa çıkarmadı. Ancak B kategorisinde yer aldığı için federasyondan ödenek alamayan sporcu, yine mahallelinin desteği ile gittiği Malta'dan derece ile döndü. Malta'da düzenlenen müsabakada yarışan genç sporcu 2022 yılında 41 kg kategorisinde Avrupa 9. su oldu.

Serkan Tok Spor Kulübü'nün sporcusu olan Ali Kerem, 11-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak Multi Avrupa Şampiyonası için bugün Bosna'ya gidiyor. Antrenörü Serkan Tok ile Bosna'ya gidecek olan Ali Kerem, buradan birincilik ile dönerse Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

BABAM ZORLANIYOR

Berktaş, "Artık babam çok zorlanıyor. Mahalledeki abilerim beni destekliyor. Kimisi kıyafetimi karşıladı, kimisi antrenman malzemelerimden bazılarını tedarik etti. Bazı komşularım ise gönlünden ne kopuyorsa bana nakit para verdi. Ama bu benim için yeterli değil" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL