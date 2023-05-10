İshak gol krallığında zirvede

Efeler 09 SFK futbolcusu 30 yaşındaki İshak Kurt sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ligdeki gol perdesini 4. hafta oynanan Akhisarspor maçındaki 3 gol ile aralayan Kurt, sonrasında 8. haftadaki Muşspor maçında 2, 9. haftadaki Osmaniyespor maçında 1, 10. haftadaki Sapanca Gençlikspor maçında 1, 13. haftadaki Bergamaspor maçında 1, 14. haftadaki Çankaya FK maçında 1 , 15. haftadaki Niğde Anadolu maçında 1, 16. haftadaki Fatsa Belediyespor maçında 1, 17. Haftadaki 68 Aksaray Belediye maçında 2, 19. haftadaki Kepez Belediyer maçında 1, 21. Haftadaki Akhisarspor maçında 1, 28. haftadaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçında 1 ve 30. haftadaki Bergama Belediye maçında 1 gol kaydederek takımına önemli katkıda bulundu.

MURAT'I GERİDE BIRAKTI

Son olarak Niğde Anadolu FK maçında da 4 gol birden atarak toplamda 21 kez rakip takım filelerini havalandıran İshak, gol krallığında 19 gollü Murat Bölükbaşı'nı geride bıraktı.

VALENCİA'DAN SONRA 2. SIRADA

ATTIĞI gollerin 17'sini ayak, 2 tanesini de kafayla kaydeden İshak Kurt, yeşil-beyazlı taraftarların beğenisini topladı. Niğde Anadolu FK maçında attığı 4 golle 21 gole ulaşan İshak Kurt, 19 golü bulunan Yeni Çarşılı Murat Can Bölükbaşı'nı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Gol krallığına koşan İshak, Süper Lig'de 27 gole ulaşan Enner Valencia'nın ardından Türkiye liglerinde en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu.