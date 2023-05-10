Manisa FK’nın gözdesi Ayberk

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışını sürdüren Manisa FK'nın genç savunmacısı Ayberk Karapo devleri peşine taktı. Siyah-beyazlıların 18 yaşındaki futbolcusu için Belçika, Portekiz, Fransa, Almanya ve Uzakdoğu ekiplerinin teklif yaptığı ifade edildi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan yaptığı açıklamada, Porto'nun genç yıldız için resmi teklif yaptığını ancak bu teklife yanıt vermediklerini kaydederken, Galatasaray'ın da Ayberk'i yakından takip ettiğini ifade etti.

İSTİKRARIYLA GÖZ DOLDURDU

Altınordu altyapısından Manisa FK alt yapısına transfer olan ve ve bu sezon A takımda düzenli olarak forma şansı bulan Ayberk, başarılı performansının yanında istikrarıyla da göz doldurdu. Genç yıldız bu sezon geride kalan süreçte 29 karşılaşmada forma giyerken, 28 kez ilk 11'de görev yaptı. Savunmada görev yapmasına rağmen skor katkısı vermeyi de başaran Ayberk, rakip ağları 2 kez sarsarken, 1 golün de pasını verdi. Manisa FK'yla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki defans oyuncusunun kaderinin sezon bittikten sonra netlik kazanması bekleniyor.

BERKE ÖZBAY