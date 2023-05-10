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Menemen’in zorlu yolu

Düşme korkusu yaşayan İzmir ekibi, kalan 2 maçında ilk yarıda 3 puan alamadığı Sivas Bld ve Amed ile oynayacak

10.5.2023

Gazete

Menemen’in zorlu yolu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta uzun süre Play-Off hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü, son iki maçında ilk yarıda galibiyet alamadığı rakiplerle oynayacak. Son 7 maçında tek galibiyetle yetinince ligin bitimine 2 hafta kala kümede kalışını halen ilan edemeyen Menemen FK, son 2 maça 45 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde girerken, Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve Sivas Belediyespor'un matematiksel olarak küme düştüğü 19 takımlı grupta 11. sırada yer almasına rağmen düşme tehlikesi yaşıyor.

BU KEZ HEDEF GALİBİYET
LİGDE kalan son 2 haftada oynayacağı maçlarını kazanıp korku tünelinden çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Sivas Bld ile deplasmanda, 2-1 kaybettiği Play-Off barajındaki Amed Sportif'le ise evinde rakip olacak, kaderini çizecek.

BERKE ÖZBAY

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