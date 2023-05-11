Depremzedeler için Mersin tek yürek

KAHRAMANMARAŞ'TA yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

ORGANİZASYONDA teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Vincenzo Montella (A.Demirspor), eski hakem Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Yattara ve Sabri Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda eski ve faal futbolcu ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer de yer aldı.

Renkli görüntülere sahne olan maçı Beyaz takım 6-4 kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da tribünden izledi. Maç sonunda Bakan Nebati ve Başkan Büyükekşi 2 takım oyuncularına da madalya ve kupa verdi.