Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ve kümede yarışı son iki haftada iyice kızışırken hedefe ulaşmak isteyen Ege ekiplerini haziran telaşı sardı. Haziran ayında birçok oyuncunun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle Göztepe, Bodrumspor, Manisa FK, Altay ve Altınordu'da toplam 48 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu süreçte 5 Ege ekibi arasında sadece iki oyuncusunun sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle en rahat konumda olan takım olarak Altay öne çıkıyor. Bu anlamda rekor ise Bodrumspor'a ait. Haziran sonunda kontratı bitecek tam 16 oyuncusu olan Muğla ekibi, 13 futbolcuyla Altınordu takip ediyor. Göztepe'de 12, Manisa Futbol Kulübü'nde ise tam 5 futbolcu sezon sonunda boşa çıkacak.

YILDIZ İSİMLER BOŞA ÇIKACAK

Altay'da, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve kaptan İbrahim Öztürk ile yönetim masaya oturacak. Manisa FK'da kiralık oyunculara ek olarak Fernandes ve Ba gibi deneyimli yıldızlar da boşa çıkacak. Göztepe'de sözleşmesi sona erecek olan yıldızlar arasında Dino, Yasin Öztekin ve Tarık gibi isimler bulunuyor. Altınordu'da Hüsamettin, Emirhan, Ali Dere, Kürşad, Bodrum'da da Kenan Özer, Celal, Samet gibi önemli isimlerin kontratları bitiyor. Spor Toto 1. Lig'e haftalar önce veda eden Denizlispor'da ise şimdiden tecrübeli bir çok futbolcuyla yollar ayrıldı.

BERKE ÖZBAY