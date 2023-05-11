Kadere bak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Aliağa Petkim, geçen yıl olduğu gibi yine son haftalara düşme korkusuyla giriyor. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında düşme hattındaki Merkezefendi'yi mağlup ederek ligde kalmayı garantileyen Aliağa Petkim, bu sezon da aynı senaryoyla karşı karşıya kaldı. Ligde maç eksiği ile 11 galibiyeti bulunan Petkim, cumartesi günü 9 galibiyetle düşme potasında yer alan Gaziantep ile evinde final maçına çıkacak.

ÜÇLÜ AVERAJA KALABİLİR

İzmir temsilcisi geçen sezon ki gibi G.Antep Basketbol'u yenerek ligde kalışını ilan etmek istiyor. Kümede kalma yarışı geçen hafta düşme hattındaki Beşiktaş'ın da kazanmasıyla karıştı. Beşiktaş'ın da G.Antep gibi 9 galibiyeti bulunurken, Aliağa ekibi rakiplerinden farklı olarak ertelenen F.Bahçe maçıyla birlikte 3 maç oynayacak. Petkim'in üç maçını da kaybetmesi diğer iki takımın da kazanması halinde tüm ekiplerin puanı eşitlenecek ve üçlü averaja bakılacak.

ERMAN AZAR