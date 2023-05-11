Marmaris’te Gürbüz zirvede

660 yıllık geçmişe sahip ata sporu yağlı güreşlerin pehlivanları Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gün ilk defa kurulan er meydanında karşılaştı. Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen Marmaris Yağlı Güreşleri'ne er meydanının ünlü isimleri Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı başta olmak üzere 30 başpehlivan ve 300 güreşçi katıldı. Saat 12.00'de de başlayan yağlı güreş müsabakaları, saat 21.00'e kadar devam etti.

En son Ali Gürbüz'ün rakibi Ali Yanatma'yı yenmesi ile müsabakanın kazananı belli oldu.Marmaris 1. Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Ali Gürbüz " Her zaman söylediğimiz gibi çok aziz bir seyircimiz var, dünyanın hiç spor organizasyonunda 12 saat 13 saat oturup bir yere ayrılmadan izlenen bir spor dalı yoktur. Destekleyen izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum " dedi.