Orta: Batshuayi’nin penaltısı verilmedi

MHK Başkanı Lale Orta Fenerbahçe'nin hakem kararlarından ligden çekilmeyi gündeme getirdiği Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Orta, Mert Hakan'ın elle oynama nedeniyle iptal edilen golünde kararın doğru olduğunu açıklarken, Batshuayi'ye penaltı verilmediğini söyledi. beINSports'ta "Kuralına Göre" programına MHK Hakem Eğitmeni Hugg Dallas ile birlikte çıkan Orta, kamuoyunda çok tartışılan 1-1 sona eren maçla ilgili, "Batshuayi'ye yapılmış net bir penaltı pozisyonu var. VAR'ın devreye girmesi gereken bir pozisyondu. Burada bir penaltı verilmemiş oldu" dedi.

HAKEM SEMİNERİNDE TARTIŞMA

MHK, aylık hakem seminerinde Riva'da bir araya geldi. MHK Başkanı Lale Orta, bu toplantıda VAR hakemleri ile tartıştı. Lale Orta, toplantıda VAR hakemlerine karşı, "Hakemlere 'Ne gördün' diye sormanıza gerek yok, direkt VAR'a çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli." sözlerini kullandı. Orta'nın bu sözleri sonrası ise VAR hakemleri, "Hocam, talimat böyle. Bize ne geliyorsa, biz onu görüyoruz." şeklinde cevap verdi. Bu diyalogların ardından toplantıda gerginlik yaşandı. Verilen 10 dakikalık aranın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.