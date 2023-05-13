KSK çok mutlu

Yeni stat hayali bir türlü gerçekleşmeyen Karşıyaka, Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye üç yıldır yapmayı planladığı altyapı tesisleri konusunda ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle alanın tahsisini yapmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Karşıyaka araziye İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla birlikte geliştirilen projede standart boylarda 1 adet doğal çim, 1 adet sentetik çim saha, 2 adet küçük sentetik çim saha, 6 tenis kortu, 3'er basketbol ve voleybol sahası, tribünler, soyunma odaları ve kafetarya yapmak için kolları sıvayacak. Altyapı tesisi hayata geçtiğinde 5 branşta her gün 3 bin çocuk ve genç spor yapacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapı tesisleriyle hayalleri ve hedeflerinin gerçek olacağını söyledi.

HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR

Büyükkarcı, "Bu tesis önce hayalimiz, sonra hedefimizdi, şimdi de gerçek oluyor. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, her zaman yanımızda olup destek veren Sayın Hamza Dağ'a teşekkür ediyoruz. Bu arazi Karşıyaka'mızın yarınlarını garantiye alacaktır. 111 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Karşıyaka için çok özel bir yer olacak. Burada genç fidanlar toprakla buluşacak. Karşıyaka için tarihteki en önemli kazanım olacak" dedi.

ARAZİDE MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Karşıyaka'nın altyapı tesisleri arazisinin 20 dönümlük kısmı da daha önce planlandığı gibi Millet Bahçesi olarak tasarlanıp kullanılacak. Aynı zamanda afet toplanma merkezi olacak bu alana halkın kullanımı için 800 kişilik amfi tiyatro ile 3 çocuk parkı inşa edilecek.