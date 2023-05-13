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Haberler Spor Türk Telekom, 29 yıl sonra ilk peşinde

Türk Telekom, 29 yıl sonra ilk peşinde

13.5.2023

Gazete

Türk Telekom, 29 yıl sonra ilk peşinde
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Basketbol Takımı, normal sezonu lider bitirmek için geri sayıma geçti. Ligde son 2 maç öncesi 24 galibiyet, 4 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, 29 yıl önce gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlamaya bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu. Başkent ekibi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacağı Anadolu Efes'i mağlup ederse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.
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