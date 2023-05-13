Türk Telekom, 29 yıl sonra ilk peşinde

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Basketbol Takımı, normal sezonu lider bitirmek için geri sayıma geçti. Ligde son 2 maç öncesi 24 galibiyet, 4 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, 29 yıl önce gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlamaya bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu. Başkent ekibi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacağı Anadolu Efes'i mağlup ederse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

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