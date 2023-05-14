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Haberler Spor KSK dışarıda sancılı

KSK dışarıda sancılı

Büyükçekmece’ye de kaybeden Karşıyaka bu sezonki 7. deplasman yenilgisini aldı

14.5.2023

Gazete

KSK dışarıda sancılı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka, İstanbul'da Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu. Başa baş geçen müsabakayı ev sahibi ekip 3. periyotta üstün oynadı ve 85-72 kazandı. Bu yenilgiyle yeşilkırmızılılar bu sezon dış sahada 7. mağlubiyetini alırken, aynı zamanda arka arkaya da 3. deplasman yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka ilk iki şansını yitirirken, Büyükçekmece ise play-off hattının içine girdi. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Üçüncü periyottaki kötü oyunumuz ve hücumdaki dağınıklığımız maçı kaybetmemize sebep oldu. Büyükçekmece Basketbol'u tebrik ediyorum" dedi.
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