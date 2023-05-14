KSK dışarıda sancılı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka, İstanbul'da Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu. Başa baş geçen müsabakayı ev sahibi ekip 3. periyotta üstün oynadı ve 85-72 kazandı. Bu yenilgiyle yeşilkırmızılılar bu sezon dış sahada 7. mağlubiyetini alırken, aynı zamanda arka arkaya da 3. deplasman yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka ilk iki şansını yitirirken, Büyükçekmece ise play-off hattının içine girdi. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Üçüncü periyottaki kötü oyunumuz ve hücumdaki dağınıklığımız maçı kaybetmemize sebep oldu. Büyükçekmece Basketbol'u tebrik ediyorum" dedi.

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