Yalıkavak tarih yazdı

HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Bodrum ekibi Armada Praxis Yalıkavak'ın oldu. Bolu'da oynanan finalde Kastamonu Belediyesi ile karşılaşan Yalıkavak, rakibini 33-31 mağlup etmeyi başararak mutlu sona ulaştı. Yalıkavak, üstünlükle başladığı maçın ilk yarısının son bölümünde geriye düştü. Kastamonu, pes etmeyerek öne geçti ve devreye 15-13 üstün girdi. Son dakikalarına büyük bir heyecanın hakim olduğu maçta öne geçmeyi başaran Yalıkavak, rakibini 33-31 yenerek HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı. Yalıkavaklı oyuncular ve teknik heyet maçın sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

SERVET SARUN