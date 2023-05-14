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Haberler Spor Yalıkavak tarih yazdı

Yalıkavak tarih yazdı

Son topa kadar büyük çekişmeye sahne olan finalde Kastamonu Belediyespor’u yenen Yalıkavak kupanın sahibi olarak tarihinin en büyük başarısını yakaladı

14.5.2023

Gazete

Yalıkavak tarih yazdı

HDI Sigorta Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Bodrum ekibi Armada Praxis Yalıkavak'ın oldu. Bolu'da oynanan finalde Kastamonu Belediyesi ile karşılaşan Yalıkavak, rakibini 33-31 mağlup etmeyi başararak mutlu sona ulaştı. Yalıkavak, üstünlükle başladığı maçın ilk yarısının son bölümünde geriye düştü. Kastamonu, pes etmeyerek öne geçti ve devreye 15-13 üstün girdi. Son dakikalarına büyük bir heyecanın hakim olduğu maçta öne geçmeyi başaran Yalıkavak, rakibini 33-31 yenerek HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı. Yalıkavaklı oyuncular ve teknik heyet maçın sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

SERVET SARUN

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