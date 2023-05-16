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Haberler Spor G.Saray’ın rakibi İstanbul

G.Saray’ın rakibi İstanbul

Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor’a konuk olacak. 20.00’deki kritik maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

16.5.2023

Gazete

G.Saray’ın rakibi İstanbul
GALATASARAY, Süper Lig'in 34. haftasında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik maçın başlama saati 20.00. Zorlu maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'da Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek. Sarıkırmızılılarda geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezası nedeniyle forma giyemeyecek
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