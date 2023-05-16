G.Saray’ın rakibi İstanbul

GALATASARAY, Süper Lig'in 34. haftasında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki kritik maçın başlama saati 20.00. Zorlu maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'da Icardi, Kerem, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek. Sarıkırmızılılarda geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey cezası nedeniyle forma giyemeyecek

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