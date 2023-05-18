Bodrum’dan tarihi başarı

SPOR Toto Birinci Lig'de haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u deplasmanda yıldızı Gökdeniz'in golüyle 1-0 yenen Bodrumspor, Play-Off'lara kalarak tarihi bir başarı elde etti. Bu sezon kulüp tarihinde ilk defa Birinci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar sezon boyunca hep üst sıralarda yer almayı başardı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sadece 1 defa ilk 7 dışında kalan Bodrumspor, sonunda muradına erdi. Puanını 61'e çıkaran yeşil-beyazlılar son hafta evinde Play-Off'u garantileyen diğer Ege ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bodrum, son maçını kazanıp Play-Off'ta saha avantajını elde etmek için sahaya çıkacak.

HAKKIMIZ OLANI ALDIK

LİG şampiyonu ile deplasmanda karşılaştıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Çok zor bir maçtı. Şampiyonla kendi sahalarında oynadık. İyi oynadık ve sonucu aldık. Hakkımız olan Play-Off'u elde ettik. Play-Off maçlarında da elimizden geleni yaparak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR SOV DEVAM EDİYOR

BODRUMSPOR'UN Play-Off'u garantilediği mücadelede Samsun'u yıkan golü atan Gökdeniz Bayrakdar şova devam ediyor. Devre arasında Antalyaspor'dan kiralanan oyuncu takımını Play-Off yarışında adeta taşıdı. Gökdeniz, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 1 de asist yaptı.