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Haberler Spor Eyüpspor’da büyük yıkım

Eyüpspor’da büyük yıkım

18.5.2023

Gazete

Eyüpspor’da büyük yıkım
LİGİN ilk yarısını en yakın rakibine 6 puan fark atarak lider şekilde tamamlayan Eyüpspor hafta sonu çok kritik bir sınava çıkıyor. İbrahim Üzülmez'in ayrılığının ardından Eyüpspor ligde çıktığı son 8 maçta yalnızca 1 kez galibiyet alabildi. Bu maçların 4'ünde takımın başında Zafer Turan yer alırken son 4 maçta ise Arda Turan görev aldı. Ligde son maçında Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eyüpspor 5 maçtır galibiyet alamıyor. Eflatunsarılar ligin ikinci devresinde çıktığı 18 maçta 21 puan toplayabildi. Keçiörengücü, Eyüpspor karşısında kazanması halinde puanını 59'a çıkararak averaj farkıyla 7. sıraya yükselip Play-off'a katılma şansı elde ediyor. Eyüpspor-Keçiörengücü maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
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