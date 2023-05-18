  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Horozkent finalde kayıp

Horozkent finalde kayıp

18.5.2023

Gazete

Horozkent finalde kayıp
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselecek son takımın belirleneceği Kadın Futbol 1. Ligi Play-Off finalinde Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile Horozkent Spor, Ankara Pursaklar Saray Stadı'nda karşılaştı. 1. Lig'de ki ilk sezonunda önce Play- Off'a sonra da finale kalmayı başaran Horozkentspor, ilk yarıya baskılı başladı. Ancak, final pasları ve son vuruşlarda etkili olamadı. 35. dakikada Gaziantep Asyaspor öne geçti. Ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Ceren'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. Golün şokunu yaşayan Denizli temsilcisi 39'da ikinci golü kalesinde gördü. Sol'dan yapılan ortada Birsen, kale sahası içinde kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı. 83'de Campos'un sağdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. 89'da bu kez Fatma soldan ceza alanına girdi ve vuruşunda kalecinin üzerinden topu ağlara gönderip, maçın skorunu belirledi: 4-0.

SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA