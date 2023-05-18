Horozkent finalde kayıp

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselecek son takımın belirleneceği Kadın Futbol 1. Ligi Play-Off finalinde Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile Horozkent Spor, Ankara Pursaklar Saray Stadı'nda karşılaştı. 1. Lig'de ki ilk sezonunda önce Play- Off'a sonra da finale kalmayı başaran Horozkentspor, ilk yarıya baskılı başladı. Ancak, final pasları ve son vuruşlarda etkili olamadı. 35. dakikada Gaziantep Asyaspor öne geçti. Ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Ceren'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. Golün şokunu yaşayan Denizli temsilcisi 39'da ikinci golü kalesinde gördü. Sol'dan yapılan ortada Birsen, kale sahası içinde kafa vuruşu ile farkı 2'ye çıkardı. 83'de Campos'un sağdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. 89'da bu kez Fatma soldan ceza alanına girdi ve vuruşunda kalecinin üzerinden topu ağlara gönderip, maçın skorunu belirledi: 4-0.



SEBAHATTİN ALP

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