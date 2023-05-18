Petkimspor zor virajda

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakası ertelenmişti. Sarılacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı müsabaka nedeniyle ertelenen mücadele bugün oynanacak. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan kritik müsabakanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.



TEK HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Mücadeleyi beIN Sports 5 canlı ekranlara getirecek. Son maçında Gaziantep Basket'i mağlup ederek ligde kalmayı garantileyen ve gözünü Play-Off'a diken İzmir temsilcisinin hedefi mutlak galibiyet. Bir maçı eksik olan Petkimspor, sekizinci sırada yer alan Galatasaray Nef'in bir galibiyet gerisinde yer alıyor. Petkim bu maçı kazanarak son haftaya avantajlı girmek istiyor.

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