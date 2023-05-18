Soma’nın umudu var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'u seyircisiz oynanan maçta 5-3 yenmeyi başaran Somaspor, Play-Off umutlarını son haftaya taşıdı. Manisa ekibi son hafta hedefe varmak için ince hesaplar yapıyor. Bu galibiyetle 54 puana yükselen siyah-beyazlılar, 57'şer puanı bulunan 5'inci Ankaraspor ve 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü. Sıralamada 7'nci basamakta yer alan Somaspor, sezonun son maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Somaspor'a Play-Off için sadece galibiyet yeterli olmayacak.

SADECE KAZANMAK YETMİYOR

Ege ekibinin ilk 6 sıra içinde yer alabilmesi için Ankaraspor ya da 24Erzincan'ın mutlaka yenilmesi gerekecek. Somaspor sezon sonu puan eşitliği durumunda ikili averaj halinde iki rakibinin de önünde yer alıyor. Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenen Soma evindeki maçı ise 1-0 kaybetti. Somaspor, Erzincan deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başardı. Son hafta 24Erzincanspor'la Ankaraspor, Erzincan'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda Soma, Play- Off hayallerine veda edecek.

BASATEMUR'UN GÜVENİ TAM

SOMASPOR Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur'un Play- Off yolunda takımına güveni tam. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, Afyonspor ile cumartesi günü taraftarının önünde galibiyet arayacak. Basatemur, "Afyonspor'u yenmemiz yetmeyecek. Avantajımız 24 Erzincan ve Ankaraspor'un son hafta karşı karşıya gelmeleri. İki takımdan birinin kaybetmesini bekleyeceğiz. Play-Off'a kalıp buradan 1. Lig hedefini zorlayacağız" diye konuştu.