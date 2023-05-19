PETKİM yetişemedi

Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Gaziantepspor'u mağlup ederek kümede kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, erteleme maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, rakibine sayı şansı tanımadığı ilk bölümde 8-0'lık bir seri yakaladı. İzmir ekibi dengeyi sağlasa da, farkı tekrar açan F.Bahçe periyodu 32-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine yetişme şansı vermeyen ev sahibi, devreyi 61-49 önde geçti.

BİR TÜRLÜ ÖNE GEÇEMEDİ

Üçüncü çeyrekte Chery ve Simmons ile etkili olan Petkim farkı tek haneli sayılara indirdi ve maça ortak olmaya çalıştı. Son çeyreğe 78-70 sarılacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü çeyreğin başında baskılı oynayan Aliağa Petkim, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve pota altında etkili oldu. Son 4 dakikaya girilirken İzmir temsilcisi skoru 88-88'de eşitledi. Bir türlü öne geçmeyi başaramadığı son bölümde çok fazla şut kaçıran Petkim, Melih'in üçlüğüne engel olamayınca 93-90 geriye düştü. Son 2 dakikada dış şutlarda isabet bulan ev sahibi ekip maçı 101-96 kazandı. Bu skorla Aliağa Petkimspor'un Play-Off'a gitme şansı kalmadı.

SEZONU TÜRK TELEKOM DEPLASMANINDA BİTİRECEK

İstanbul'dan eli boş dönen Aliağa Petkimspor 12 galibiyette kaldı. İzmir ekibi, sezonun son haftasında lider Türk Telekom deplasmanına çıkacak. 29 yıl aradan sonra normal sezonu lider bitiren Türk Telekom, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesiyle birlikte son maçlar öncesi birinciliği garantilemişti. Dolayısıyla bu karşılaşma iki taraf için de bir prestij maçı olacak.