Pınar KSK’nin rakibi Konya

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 85-72 yenilerek 3'üncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptıran Pınar Karşıyaka, bugün normal sezonun son haftasında evinde AYOS Konyaspor Basketbol'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100, VIP 400-2000 TL olarak belirlendi. Ligde 29 maçta 20 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini yenerse normal sezonu üçüncü tamamlamak için 21 galibiyeti bulunan Anadolu Efes'in pazar günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne yenilmesini bekleyecek. Pınar Karşıyaka dördüncü olursa Play-Off'ta çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor'la rakip olacak.

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