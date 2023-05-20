Türkiye'de çalıştırdığı Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan, bir dönem de Bursaspor'un başına geçen teknik direktör Christoph Daum ABD'de yoğun bakıma kaldırıldı. Alman basını, akciğer kanseri nedeniyle tedavi amaçlı New York'ta bulunan Alman teknik direktörün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Röportaj yapmak için Daum ile temasa geçildiği ancak kendisinden "hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı" bilgisinin alındığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalanarak sevenlerini üzen 69 yaşındaki Daum, bir süre tedavi görmüştü.

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