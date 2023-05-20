Sezon finali

TFF İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de bugün Ege ekipleri kritik maçlarda boy gösterecek. 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Somaspor, sahasında Afyonspor'u konuk edecek. Son haftalarda topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek ikili averajda üstün olduğu Erzincanspor'u mağlup olmasını bekleyecek. Aynı grupta bu sezon sancılı bir süreç geçiren Nazilli Belediyespor ise direkt rakiplerinden Bursaspor ile kümede kalmak için kapışacak. Siyah-beyazlılar, sahasında Bursaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes almak istiyor.



PRESTİJ MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Yine Beyaz Grup'ta geçen hafta Sivas Belediye'yi 9-0 yenerek kümede kalmayı garantileyen Menemen FK, sahasında Play-Off hattında yer alan Amed Sportif'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek sezonu en iyi yerde bitirmek istiyor. Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, deplasmanda Play-Off hattında yer alan Vanspor FK'ya konuk olacak. Bal-Kes rakibini yenerek lige veda etmek istiyor. Kümede kalmayı haftalar önce garantileyen Uşakspor ise İskenderunspor'a konuk olacak.



EFELER FK 3. SIRA İÇİN OYNUYOR

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Play-Off savaşına havlu atan Karşıyaka, ligin son maçında Elazığspor'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, kazanarak ligi 3 puanla bitirmek istiyor. 2. Grup'ta Play-Off'u haftalar önce garantileyen Ayvalıkgücü Belediye ve Kuşadasıspor kendi evinde prestij maçlarına çıkacak. Ayvalıkgücü, Kestel'i ağırlarken, Kuşadası ise 23 Elazığ FK'yı konuk edecek. Aynı grupta ligde kalan Turgutluspor ise Bayrampaşa'nın konuğu olacak. 3. Grup'ta Efeler FK, saha avantajını elinde tutabilmek için Aksaray Belediye'ye konuk olacak. Ligdez kalmayı garantileyen Akhisar, Muş'a konuk olurken, Bergama Bld ise Siirt'i ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.

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