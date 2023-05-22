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Haberler Spor Bodrum’da kupa coşkusu

Bodrum’da kupa coşkusu

Süper Lig’e adını yazdıran Muğla ekibi, Finalspor’u da yenerek evinde 15’te 15 yaptı. Taraftarla birlikte kupa kaldırıldıktan sonra şehir turu yapıldı.

22.5.2023

Gazete

Bodrum’da kupa coşkusu
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında şampiyon olarak adını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yazdıran Çağdaş Bodrumspor kupayı Finalspor'la oynadığı sezonun son maçında havaya kaldırdı. Bodrum Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynana karşılaşmayı 103-89 kazanıp sezonu evinde 15'te 15 yaparak tamamlayan Bodrum temsilcisi şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Çağdaş Bodrumlu basketbolcular maç sonunda salon ortasında oluşturulan platforma isimleri tek tek anons edilerek geldi. Kaptan Erkan Veyseloğlu, kupayı havaya kaldırırken salondaki coşku doruğa ulaştı. Kurulduktan sonra 2 yıl içinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum ekibinde başkan Dağlarca Çağlar, antrenör olarak ilk şampiyonluğunu yaşayan Ender Arslan ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.

OTOBÜSLE ŞEHİR TURU ATTILAR
Bodrum'da kadronun önemli isimlerinden Hakan Yapar da TBL'deki kariyerinin 8. şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Şampiyonluğu aileleriyle ve Bodrumlu basketbolseverlerle kutlayan Çağdaş Bodrumlu oyuncular ardından üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı.

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