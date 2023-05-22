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Haberler Spor Efeler 09 FK hedefe kilitlendi

Efeler 09 FK hedefe kilitlendi

22.5.2023

Gazete

Efeler 09 FK hedefe kilitlendi
TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk yılında Play-Off'a saha avantajını da eline geçirerek kalmayı başaran Efeler 09 SFK, çeyrek finalde eşleştiği rakibi Artvin Hopaspor'u beklemeye başladı. Rakibini 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Adnan Menderes Stadı'nda konuk edecek Aydın temsilcisi, karşılaşmayı kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Efeler, çeyrek finali geçerse Beyoğlu Yeniçarşıspor-Çankaya FK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde deplasmanda ve içerde iki maç oynayacak. Finale çıkan takım tarafsız sahada grupta 1 puan farkla ikinciliği elde eden Kepez Belediyespor'un rakibi olacak. Efeler, normal sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldığı Artvin Hopaspor'a evindeki rövanşta 2-0 yenilmişti.
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