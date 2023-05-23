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Haberler Spor Gabar’da roket yerine raket sesi

Gabar’da roket yerine raket sesi

23.5.2023

Gazete

Gabar’da roket yerine raket sesi
Şırnak'ta 22-27 Mayıs tarihlerinde 7 ülkeden 150 sporcunun katıldığı 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın gösteri maçı terörden temizlenip petrol çıkartılan Gabar Dağı'nda yapıldı. Gösteri karşılaşması, günlük 100 bin varil petrol üretimi yapan ve adını şehit öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan bölgede düzenlendi. Bir zamanlar roket sesiyle yankılanan dağlar bu kez raket sesiyle yankılandı. Şırnak Valisi Osman Bilgin "Artık devletimiz tamamen bu dağlara hakim. Burada 22 köyü de yerleşime ve ulaşıma açıyoruz" dedi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Artık Şırnak'ta yaşayıp doğmuş birçok yeteneğimizin gelecekte bir şansı var" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ile Şırnak Üniversitesi koordinasyonundaki etkinliğe sporcular ve vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.
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