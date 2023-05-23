Play-off haftası

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla birlikte start alıyor. 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 5. sırada bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor, ligi 4. sırada tamamlayan Karaman FK ile eşleşti. Karaman FK'nın sahasında 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakanın başlama saati 16.00. Aynı grupta sezonu 6. sırada bitiren Kuşadasıspor ise lig 3.'sü Orduspor 1967 ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı gün oynanacak zorlu müsabaka saat 20.00'de oynanacak. İki Ege ekibi rakiplerini mağlup ederek yarı finale çıkmak istiyor. Bu iki maçın galibi yarı finalde karşılaştıktan sonra finalde Alanya Kestel'in rakibi olacak.



EFELER'İN SAHA AVANTAJI VAR

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve normal sezonu üçüncü sırada bitiren Efeler 09 FK ise ligi 6. sırada tamamlayan Artvin Hopaspor ile kapışacak. Aydın ekibinin ev sahipliğinde oynanacak kritik mücadele 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Yeşil-beyazlılar rakibini mağlup ederse yarı finalde Beyoğlu Yeni Çarşı-Çankaya FK eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. 3. Grup'ta ligi 2. sırada tamamlayan Kepez Belediyespor direkt finale yükselirken rakibini bekliyor. Ege ekipleri Play- Off yolunda rakiplerini mağlup ederek adlarını 2. Lig'e yazdırmak için ter dökecek.

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