  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Rize uyumadı

Rize uyumadı

Takımlarının yeniden Süper Lig’e yükselmesinin ardından Rizeliler büyük coşku yaşadı.

23.5.2023

Gazete

Rize uyumadı

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu ile berabere kalarak Süper Lig biletini Çaykur Rizespor'un almasının ardından Rize'de sokaklar ve caddeler bayram yerine döndü. Stattan ayrılan taraftar kent sokaklarında arabaları ile meşaleler yakarak kutlamalar yaptı. Rize Meydanı'nda toplanan taraftarlar horon eşliğinde Süper Lig'e yeniden yükselmenin keyfini çıkardı.

'ASANSÖR TAKIM OLMAYALIM'
Taraftarlardan Fatih Çakmak, "Ben bir Trabzonsporluyum ama Rizespor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Karadeniz için gurur verici" ifadelerini kullandı. Batuhan Yıldız "Rizeliler takımına sahip çıktı" derken, tekrar düşmek istemediklerini belirten Hayri Sarı da, "Geceyi gündüzümüze kattık. Çok süper bir duygu. İnşallah bundan sonra asansör takım olmayız" ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ FIRTINASI'
Spor Toto 1'inci Lig'de Yılport Samsunspor'un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un ligde kalması durumunda, Trabzonspor ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nden 4 takım Süper Lig'in 2023- 2024 sezonunda yarışacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA