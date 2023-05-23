Rize uyumadı

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu ile berabere kalarak Süper Lig biletini Çaykur Rizespor'un almasının ardından Rize'de sokaklar ve caddeler bayram yerine döndü. Stattan ayrılan taraftar kent sokaklarında arabaları ile meşaleler yakarak kutlamalar yaptı. Rize Meydanı'nda toplanan taraftarlar horon eşliğinde Süper Lig'e yeniden yükselmenin keyfini çıkardı.

'ASANSÖR TAKIM OLMAYALIM'

Taraftarlardan Fatih Çakmak, "Ben bir Trabzonsporluyum ama Rizespor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Karadeniz için gurur verici" ifadelerini kullandı. Batuhan Yıldız "Rizeliler takımına sahip çıktı" derken, tekrar düşmek istemediklerini belirten Hayri Sarı da, "Geceyi gündüzümüze kattık. Çok süper bir duygu. İnşallah bundan sonra asansör takım olmayız" ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ FIRTINASI'

Spor Toto 1'inci Lig'de Yılport Samsunspor'un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'un ligde kalması durumunda, Trabzonspor ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nden 4 takım Süper Lig'in 2023- 2024 sezonunda yarışacak.